Na Višu pogrešajo 25-letnega plezalca

Na Višu od sinočnjih ur pogrešajo 25-letnega plezalca. Reševalce je malo po 21. uri poklical oskrbnik koče Pellarini, ker se zvečer mladi plezalec iz Padove ni vrnil, kot je napovedal. Iz koče je odšel zjutraj ob 5. uri in sporočil, da namerava preplezati zahtevno smer Deye Peters v Turnu gamsove matere. Oskrbnik ga je poskusil odvrniti od nevarnega vzpona, toda brezuspešno. Ves dan je z daljnogledom opazoval dogajanje na gori, mladega plezalca pa ni zasledil. Zaskrbljen je bil tudi nad dejstvom, da se petindvajsetletnik ni nič javil, saj je pred odhodom dejal, da bo sporočil svoje odločitve.

Iskalna akcija je stekla že sinoči. Gorski reševalci z Rablja in reševalci finančne policije so dosegli kočo Pellarini in s svetilkami pregledali okolico. Danes bo območje preletel helikopter civilne zaščite, so napovedali.