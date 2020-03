Na Žlebeh mlad smučar padel v globoko jamo

Na Žlebeh je včeraj mlad furlanski smučar med smučanjem izven urejenega smučišča padel v globoko jamo. Z drugim odraslim smučarjem sta se odločila za spust po grebenu Pic Majot, ko je naenkrat izginil. Padec je na srečo na globini kakih 7 metrov ublažila debela snežna odeja, zato ni utrpel hujših poškodb. Čeprav se smučarja nista videla, sta uspela komunicirati. Starejši smučar je sprožil alarm. Na kraj so prihiteli policisti, reševalci in finančni stražniki. Priletel je tudi helikopter gorske reševalne službe. V jamo se je spustil reševalec, ki je privezal ponesrečenega najstnika. Dvignili so ju nato v helikopter, nakar so ju prepeljali v dolino.