Na Zoncolanu in Piancavallu poškodovana mlada smučarja

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes posredovali na Zoncolanu in na Piancavallu, kjer sta se poškodovala mlada smučarja. Oba sta ob padcu na smučeh utrpela pretres možganov. Na Zoncolanu so reševali mladega smučarja, starega okrog 14 let. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v tolmeško bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da njegovo zdravstveno stanje ni zasrbljujoče. Na Piancavallu pa je bil v nesrečo vpleten mlajši deček, ki so ga reševalci s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje prav tako ne vzbuja posebnih skrbi.