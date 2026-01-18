NAJ FOTO TEDNA: Odpor do novih zabojnikov na Krasu

Prvi mesec leta 2026 prinaša tudi novo rubriko spletne strani Primorskega dnevnika Naj foto tedna. Vsak teden bomo izbrali fotografijo (ali fotografije) naših fotografov, ki so najbolj pritegnile našo pozornost, ker povedno pričajo o aktualni temi in naših krajih ali ker so preprosto posrečene. Se pravi, da so ujele in ovekovečile vsakdanji, a ravno zato dragoceni trenutek.

Za začetek smo izbrali tako, za katero bo morda lahko kdo vihal nos. Ta namreč v ospredje postavlja pametne zabojnike, ki jih je podjetje AcegasApsAmga namestilo v kraških vaseh, ki spadajo pod okrilje občine Trst. »Kako je lahko zabojnik ali kdo, ki meče smeti sploh lep ali zanimiv?,« bi lahko kdo pripomnil. »Ali res niste imeli kaj boljšega za izbrati?«. Gre pa za temo, ki na Tržaškem vzbuja kar veliko zanimanja. Na naši spletni strani so bili različni članki na to temo večkrat med najbolj branimi.

S ponedeljkom 12. januarja lahko domačini po novem pametne zabojnike odpirajo le s pomočjo kartic ali pametnih telefonov. Novosti oziroma temu, kako so jo sprejeli ljudje, smo posvetili daljšo reportažo, ki jo podpisuje Jadran Vecchiet. Ob priložnosti je fotograf Damjan Balbi ujel marsikaj, kar ne bi smelo biti. V Križu so denimo neznanci z rdečo barvo pomazali dele zabojnikov (na fotografiji). Odpadki pa večkrat niso bili pravilno odvrženi oziroma »so pristali« v zgrešen zabojnik.