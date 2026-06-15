Naj planinska pot 2026 je pot Zadnja Trenta - Bavški Grintavec

Naj planinska pot 2026 je zelo zahtevna planinska pot Zadnja Trenta - Bavški Grintavec. Pot, ki je zaradi podora trenutno zaprta, je skupaj z nazivom prejela tudi sredstva za obnovo. Ljubitelji gora so zmagovalko akcije določili z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu, so zapisali v Zavarovalnici Triglav.

Obnovo in zamenjavo varoval na poti, za katero skrbi Planinsko društvo Jesenice, bodo izvedli markacisti ob podpori tehnične skupine Planinske zveze Slovenije, sredstva za obnovo pa bo zagotovila zavarovalnica.

Z akcijo že deveto leto zapored izpostavljajo pomen urejenosti planinskih poti in nepogrešljivo vlogo markacistov, ki skrbijo za varnost in prehodnost gorskega sveta. V izbor so letos vključili pet visokogorskih poti v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah, ki nujno potrebujejo obnovo. Glasovanje je potekalo od 20. aprila do 7. junija.

Zmagovalna pot poteka od koče pri izviru Soče naprej po dolini Zadnje Trente, nato pa se preko planine Zapotok dolgo vzpenja do sedla Kanja. Od tu se je treba po strmem severnem pobočju vzpeti po zelo zahtevni poti s pomočjo varoval.