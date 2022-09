Najlepša je iz Ljubljane, prva spremljevalka iz Šempetra

Naslov miss Slovenije je na finalu v Braslovčah osvojila 23-letna Vida Milivojša iz Ljubljane. Za zmago se je borilo 16 deklet, izbor pa je potekal pod geslom Podjetništvo na podeželju. Lento prve spremljevalke je prejela Hana Klaut iz Šempetra pri Gorici, druga spremljevalka pa je postala Talita Sofija Komelj iz Ljubljane.

Hana Klaut, bodoča zobozdravnica, ki prihaja iz družine z znanim prevozniškim podjetjem iz Šempetra pri Gorici, se je v treh besedah opisala kot vztrajno, zabavno in kreativno dekle, ki ljubi poezijo Toneta Pavčka in si življenja ne predstavlja brez družine, telovadnih copat in dobre hrane. Ob plesu, gimnastiki in teku prisega tudi na vadbo akrojoge, poročajo Primorske novice.

Poleg glavnih so predtem podelili še šest lent - zmagovalka izziva Mik Celje je postala Hana Klaut, mis simpatičnosti Vida Milivojša, mis Slovenskih novic Anja Korenč, mis fotogeničnosti Teja Tripković, mis osebnosti Urška Koštrun. Talita Sofija Komelj pa je postala ambasadorka blagovne znamke More Than Beauty.

Prireditev v Braslovčah je bila sklepni del večmesečnega tekmovanja, v katerem so dekleta tekmovala v izzivih s področij podjetništva, turizma, športa, vzgoje in izobraževanja, kulinarike ter kulture.