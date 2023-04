Našli truplo brezdomca

V Vidmu so danes zjutraj v pasaži stanovanjske stavbe v središču mesta našli moško truplo. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi šlo za 59-letnega brezdomca iz kraja San Vito al Tagliamento, ki naj bi se imenoval Luca, poroča časopis Il Friuli. V pasaži med stanovanjskima stavbama v Drevoredu Volontari in Ulico San Daniele je pokojni že kaki dve leti pogosto prenočeval. Na truplu so policisti opazili očitne znake fizičnega napada, umrl naj bi nasilne smrti. V teku je preiskava, policisti si bodo med drugim ogledali posnetke nadzornih kamer. Kaže, da tamkajšnji prebivalci ponoči niso slišali ali videli nič sumljivega. Truplo pa je odkrila prebivalka danes zjutraj ob 5.30, ko se je vračala domov.