Neapelj in okolico stresel močnejši potres

Ob 12.47 je zaselek Campi Flegrei pri Neaplju stresel močnejši potres z magnitudo 4.6. Gre za najmočnejši potresni sunek, ki so ga na tistem območju izmerili v zadnjih štiridesetih letih.

Potresni sunek je bilo čutiti tudi v bližnjem Neaplju, kjer so ljudje v paniki začeli zapuščati svoje domove. Večje škode potres po zdajšnjih podatkih ni povzročil. Železniški promet v Neaplju in okolici pa je ohromljen, saj so zaradi potresa vlaki preventivno ustavljeni. Današnji potresni sunek je bil po moči podoben tistemu, ki je omenjeno območje že stresel marca letos.