Nekaj trentinskih medvedov bi poslali nazaj v Slovenijo

Italijansko ministrstvo za okolje želi nekatere medvede s Trentinskega premestiti v tujino. Minister za okolje Gilberto Pichetto Fratin je v petek po srečanju s predsednikom pokrajine Trentinsko Mauriziom Fugattijem in okoljevarstveniki v Rimu napovedal, da bo za sprejem nekaj medvedov zaprosil slovenske oblasti, poročanje tiskovnih agencij povzema Sta.

V Italiji se je razprava o sobivanju medvedov in ljudi razplamtela, potem ko je medvedka JJ4 v začetku meseca v gozdu na Trentinskem ubila 26-letnega tekača. Oblasti te pokrajine si prizadevajo za odstrel medvedke, ki je junija lani na območju gore Peller že napadla očeta in sina, in želijo na splošno močno zmanjšati razširjenost medvedov na območju.

Minister Pichetto Fratin je v petek omenil, da bo za sprejem nekaj medvedov zaprosil Slovenijo, od koder so medvedi prišli na območje. 17-letna medvedka JJ4 je namreč potomka dveh slovenskih medvedov, ki so ju na Trentinsko pripeljali iz Slovenije leta 2000 in 2001 v okviru projekta EU Life Ursus.