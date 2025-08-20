Nekateri brez pomisleka za električne paralizatorje, drugi skeptični

Nekateri italijanski varnostni organi – karabinjerji, policisti, finančni policisti – od leta 2018 poleg drugega orožja in prisilnih sredstev uporabljajo še električni paralizator, znan tudi kot »taser«, po enem izmed glavnih proizvajalcev tega orožja. Od leta 2022 ga imajo za pasom tudi nekateri lokalni policisti, tudi v FJK. V obtoku jih je približno 5000 paralizatorjev. V minulih dneh sta teku 48 ur dva moška umrla, potem ko so karabinjerji proti njima uporabili električni paralizator. Primera sta v italijanski javnosti ponovno odprla debato oziroma polemiko med brezpogojnimi zagovorniki električnih paralizatorjev, med katere sodi italijanski notranji minister Matteo Piantedosi, in tistimi, ki so do tega orožja kritični, ker je potencialno smrtonosno, sploh če strese kakega srčnega bolnika. Kot v primeru Gianpaola Demartisa. Opozicija zaradi tega zahteva pojasnila v parlamentu.

»Kdor ideološko kritizira uporabo električnega paralizatorja, mora imeti pred sabo, da je to nujen del opreme, ki jo pripadniki varnostnih organov prejmejo prav zato, da ne bi prišlo do uporabe strelnega orožja,« je dejal minister Piantedosi.

Kompromisne argumente ponuja generalni tajnik največjega policijskega sindikata SIULP Felice Romano. »Ne podpiram ne slepega zagovarjanja ne demonizacije tega prisilnega sredstva. Slišal sem tudi, da je električni paralizator orožje, ki omogoča mučenje: ni tako,« je dejal. Nanašal se je na stališče odbora Združenih narodov proti mučenju, ki je leta 2007 zaključil, da uporaba električnih paralizatorjev lahko predstavlja obliko mučenja.

Zdravnik Mario Balzanelli, predsednik združenja SIS118, opozarja, da bi bilo zaradi potencialne smrtonosnosti tega električnega orožja, kot dokazujeta primera iz Olbie in Genove, pa tudi drugi pred tem, na novo premisliti pravila za njegovo uporabo. Da bi bilo treba premisliti okoliščine, v katerih je dovoljena uporaba paralizatorja, meni tudi predsednik združenja Antigone Patrizio Gonnella, ki ob tem dodaja, da bi se bilo predvsem treba izogniti večkratnim sprožitvam taserja.