Nemčija odlikovala preživela pokola

Nemški vojaki in esesovci so s pomočjo fašistov 12. avgusta 1944 v vasici Sant’Anna di Stazzema (Lucca) pobili 560 domačinov in prebivalcev sosednjih krajev. Žrtve so bili v glavnem otroci in ženske. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je dvema preživelima - Enricu Pieriju in Eniu Manciniju - sedaj podelil visoko nemško državno odlikovanje (Verdienstkreuz am Bande). Pieriju, ki je v času pokola bil star deset let, so krvniki pobili vso družino, Manciniju (star je bil šest let) pa se je za las uspelo izogniti pokolu. Novica o nemškem odlikovanju je zelo prijetno presenetila odlikovanca in celotno vaško skupnost Sant’Anna di Stazzema, ki je bila pred očmi nemške vojske »kriva«, da je nudila zatočišče partizanom.

Steinmeier se je pred kratkim javno opravičil za pokol pri Lucci, po katerem so nacistične horde, vedno s pomočjo italijanskih kolaboracionistov, jeseni istega leta izvedle pokole v Marzabottu in sosednjih vaseh (več kot 1800 žrtev). Vojaško sodišče v La Spezii je leta 2007 obsodilo na dosmrtno ječo deset nacističnih oficirjev, ki so sodelovali pri pokolu v Sant’Anni di Stazzema, drugi poveljujoči pa so umrli pred razsodbo. Odgovornim za pokol so sodili tudi v Nemčiji.