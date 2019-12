Ni bila bomba, a elektronska naprava za obračanje notnih zapisov

Sumljiv predmet, ki so ga policisti na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje zaznali v kovčku enega od potnikov na avtobusu, ni bil nevaren, je pokazal pregled bombnih tehnikov specialne enote policije. Pridržanje 32-letnega lastniku kovčka so tako že odpravili in hkrati sprostili promet na mejnem prehodu in avtocesti, so sporočili s PU Novo mesto.

Med pregledom prtljage potnikov avtobusa, ki je na Obrežje pripeljal ob 8.30, so policisti z rentgenom v enem od potovalnih kovčkov zaznali elektronsko napravo z napajanjem. Ta je po svojih značilnostih in obliki vzbudila sum, da gre za eksplozivno napravo z mehanizmom za vžig. Tudi zaradi tega se je zjutraj razširila informacija, da so na Flixbusu odkrili kovček z bombo. Preplah je bil k sreči odveč.

Sicer se je nato oglasil tudi lastnik sumljive naprave, ruski pianist Andrej Gugnin, ki je potrdil, da ni šlo za bombo, pač pa za elektronska pedala za obračanje notnih zapisov.