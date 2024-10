Nobelova nagrada za medicino ameriškima znanstvenikoma za odkritje mikro RNK

Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo letos prejmeta ameriška znanstvenika Victor Ambros in Gary Ruvkun za odkritje mikro RNK, novega razreda majhnih molekul RNK, ki imajo ključno vlogo pri regulaciji genov, je danes v Stockholmu sporočil švedski inštitut Karolinska.

Njuno prelomno odkritje molekul pri približno milimeter dolgi glisti C. elegans je »razkrilo povsem novo načelo uravnavanja genov«, je inštitut poudaril ob razglasitvi dobitnikov. »Izkazalo se je, da so mikro RNK bistvenega pomena za razvoj in delovanje večceličnih organizmov, vključno s človekom,» so dodali.

Ambros in Ruvkun sta z raziskavami na tem področju začela konec 80. let prejšnjega stoletja na univerzi Harvard in Tehnološkem inštitutu v Massachusettsu (MIT), rezultate svojih raziskav pa sta prvič objavila leta 1993 v strokovni znanstveni reviji Cell.

Objavljeni rezultati so bili sprva v znanstveni skupnosti sprejeti z določeno mero dvoma. Nadaljnje raziskave so nato leta 2000 sprožile večje zanimanje in v naslednjih letih so identificirali na stotine različnih mikro RNK. »Danes vemo, da pri ljudeh obstaja več kot tisoč genov za različne mikro RNK in da je uravnavanje genov z mikro RNK univerzalno med večceličnimi organizmi,» so v sporočilu ob razglasitvi nagrajencev še zapisali pri inštitutu Karolinska.

Victor Ambros se je rodil leta 1953 v mestu Hanover v zvezni državi New Hampshire v ZDA. Leta 1979 je doktoriral na MIT, leta 1985 pa postal raziskovalec na Harvardu. Med letoma 1992 in 2007 je bil profesor na medicinski fakulteti v Dartmouthu, danes pa je profesor naravoslovnih znanosti na univerzi Massachusetts.

Gary Ruvkun se je rodil leta 1952 v Berkeleyju v Kaliforniji. Leta 1982 je doktoriral na univerzi Harvard, med letoma 1982 in 1985 pa je deloval na MIT. Leta 1985 je postal raziskovalec v splošni bolnišnici v Massachusettsu in na medicinski fakulteti na Harvardu, kjer je še danes profesor genetike.

Lani sta Nobelovo nagrado za medicino prejela madžarska znanstvenica Katalin Kariko in ameriški znanstvenik Drew Weissman za prispevek pri razvoju mRNK cepiv.

Medicini bo v torek sledila razglasitev dobitnikov nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, za literaturo v četrtek in v petek še za mir. Dobitniki nagrade za ekonomijo - edine nagrade, ki je v svoji oporoki leta 1895 ni zapisal Alfred Nobel osebno - bodo razglašeni v ponedeljek, 14. oktobra.

Podelitev nagrad poteka vsako leto 10. decembra v Oslu in Stockholmu, na obletnico smrti Nobela, ki je preminil leta 1896. Vsaka nagrada prinaša 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 900.000 evrov. Ker sta nagrajenca na področju medicine dva, si bosta znesek enakomerno razdelila.