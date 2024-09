Noč je bila za ta čas zelo mrzla in vetrovna

Minula noč je bila po pričakovanjih za ta čas zelo mrzla. V gorah se je živo srebro povečini spustilo pod ničlo, na Kraški planoti pa pod 10 stopinj Celzija.

Na Višarjah, ki jih je včeraj pobelil sneg, je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK namerila najnižjo nočno temperaturo -1,9 stopinje Celzija, na Zoncolanu pa -1,4 stopinje Celzija. Tretjo najnižjo temperaturo v deželi so namerili na Matajurju, kjer se je živo srebro spustilo na -0,3 Celzija , mrzlo pa je bilo tudi na Trbižu, kjer je bila najnižja nočna temperatura +0,4 stopinje Celzija.

V nižinah izstopajo najnižje nočne temperature, ki so jih namerili na Kraški planoti. Pri Briščikih se je živo srebro spustilo na 8,7 stopinje Celzija, v Zgoniku pa na 9,1 stopinje Celzija. Na Goriškem se je živo srebro obdržalo rahlo nad 12 stopinjami Celzija, v Trstu ob morju pa so namerili najnižjo nočno temperaturo 13 stopinj Celzija. Pihala je močna burja, ki je dosegla najvišjo hitrost malo pod 90 km/h in je povečevala občutek mraza.

Danes najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija ali le ponekod rahlo višje.

Jutri in v nedeljo bo povečini zmerno do pretežno oblačno, ponekod lahko občasno spremenljivo, in za ta čas hladno.