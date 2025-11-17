Nocoj na vrsti hladna vremenska fronta

Nocoj prihaja še solidna vremenska fronta, ob kateri se bodo padavine spet okrepile. Zapihala bo burja, pritekati bo začel občutno hladnejši zrak. Meja sneženja se bo spuščala. Civilna zaščita je za nižinski pas, ki so ga prizadele poplave, objavil oranžno opozorilo zaradi zmernih do krajevno močnih padavin, za gorski svet pa rumeno opozorilo.

Vremensko dogajanje, ki se je v prvih popoldanskih urah ponekod nekoliko umirilo, bo od večera spet bolj burno. Ponoči se bodo ob prehodu hladne vremenske fronte pojavljale zmerne do močne padavine, vmes bodo tudi plohe in nevihte. Zapihala bo burja, pritekati bo začel občutno hladnejši zrak. Dež se bo spreminjal v sneg do nižjih predelov, ponekod do nadmorske višine okrog 500 metrov. Količine, kot kaže, kjer bodo, ne bodo velike. Ni ravno izključeno, da se bodo posamezne snežinke prikazale tudi v najvišjih vzhodnih predelih tržaškega Krasa, zaradi temperatur precej nad ničlo pa ni pričakovati, da bi se sneg lahko ohranil. Drugače pa po pričakovanjih Arsa kaže za Slovenijo, kjer bo ponekod lahko nastala manjša snežna odeja.

Ponekod na Videmskem in na Goriškem so v minuli noči padle ogromne količine dežja. Padavine so med drugim povzročali vlažni jugozahodni tokovi in jugovzhodnik v nižjih slojih ozračja, pri čemer so se na istem mestu, stacionarni nevihtni liniji, ki je nastala od jugozahoda proti severovzhodu nalivi dolgo časa stalno obnavljali. Ravno zaradi jugovzhodnega vetra pa so bile zlasti v južnih predelih Tržaške količine padavin skromne in najmanjše v deželi.