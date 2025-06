Nova 300 kilometrov dolga kolesarska pot med Slovenijo, Italijo in Hrvaško

V Novi Gorici so danes uradno odprli 300-kilometrsko kolesarsko pot, ki se začenja v Pušji vasi v Furlaniji-Julijski krajini ter prek Slovenije vodi do Opatije na hrvaški rivieri. Ob novi povezavi, ki je lahko tudi pohodniška pot, bo poleti na voljo tudi brezplačni avtobus za prevoz koles na nekaterih relacijah, so povedali na novinarski konferenci.

Narava, zgodovina in lokalna kuhinja

Alpsko-mediteransko kolesarsko pot so uredili v okviru čezmejnega projekta Inter Bike III iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Z njo želijo povezati tri dežele od Alp do Kvarnerja preko Posočja, Goriške, Krasa in Brkinov ter ljubiteljem kolesarjenja ponuditi pristen stik z naravo, spoznavanje zgodovine čezmejnega območja in okušanje lokalnih gastronomskih specialitet.Pot je razdeljena v šest etap, primernih za različno pripravljene kolesarske navdušence.

Več informacij na voljo na spletni strani www.bike-alpeadria.eu.