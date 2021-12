Nova nagrada v spomin na dolgoletnega predsednika

Slovensko dobrodelno društvo (SDD) ob že utečenih oblika pomoči slovenskim otrokom in mladim, uvaja letos novo štipendijo v spomin na vsestranskega javnega delavca, inženirja Aljošo Vesela (Vessela). Ta bo namenjena maturantki ali maturantu, ki se je vpisal na enega od zavodov za višje izobraževanje.

6000 EVROV POMOČI ŠOLOOBVEZNIM OTROKOM

SDD je ravnateljstvom slovenskih večstopenjskih šol na Tržaškem in Goriškem ter dvojezične večstopenjske šole v Špetru ponudilo obnovitev že utečenih dogovorov za pomoč družinam pri kritju manjših stroškov (računalniška oprema, gledališče, naročnine na otroški reviji Pastirček in Galeb, zavarovanja, zeleni teden, izleti ipd.), ki predstavljajo za nekatere družine hudo breme. Na podlagi omenjenih dogovorov SDD anticipira šolam določeno vsoto denarja, za prispevek pa lahko potem starši zaprosijo na posameznih tajništvih, kjer podpišejo tudi pobotnico in izjavo o varstvu osebnih podatkov, saj je ta oblika pomoči seveda strogo zasebne narave.

Zaradi pandemije vsa sredstva, ki jih je SDD ponudilo šolam lani, niso bila izkoriščena, so pa na razpolago v tem šolskem letu. Starih in novih prispevkov je na voljo skupno za 6000 evrov.

NOVOSTI ZA ŠTUDENTE

Za študente je v tem šolskem oz. akademskem letu nastopilo nekaj pomembnih novosti. Že 35. leto zapored je bil razpisan natečaj za študijske nagrade, namenjene maturantkam in maturantom slovenske narodnosti iz Furlanije - Julijske krajine, ki so se vpisali v prvi letnik univerze, v spomin na javnega delavca in mecena Mihaela Flajbana. Ravno tako je bil razpisan sorodni natečaj v spomin na dolgoletno odbornico SDD Ireno Srebotnjak, ki je bil uveden v akademskem letu 2011–12 in je prednostno namenjen študentom ali študentkam likovne ali glasbene umetnosti. Obe nagradi znašata po 1500 evrov in se podeljujeta vsa leta študija, če dobitniki redno študirajo. Ob tem SDD v skladu s svojimi možnostmi podeljuje tudi enkratne nagrade po 500 evrov za študente ostalih letnikov.

S tem akademskim letom pa SDD s finančno podporo prof. Vere Čok Vesel razpisuje še večletno študijsko nagrado v spomin na dolgoletnega predsednika inž. Aljošo Vesela, namenjeno študentom ali študentkam zavodov za višje izobraževanje (Istituto tecnico superiore). Izbranemu kandidatu, torej maturantu ali maturantki, ki se je letos vpisal oz. vpisala v prvi letnik takega zavoda in izpolnjuje razpisne pogoje, bo SDD podelilo nagrado, ki se bo ponovila tudi drugo leto študija, če bo redno študiral. V naslednjem letu bo nagrada, ki znaša 1500 evrov, ponovno razpisana za novega maturanta oz. maturantko.

Letos se lahko prošnje vlagajo izključno digitalno preko spletišča Slovenskega dobrodelnega društva (www.dobrodelno.it), na katerem so objavljeni tudi vsi pogoji za podelitve podpor in nagrad. Rok za prijavo zapade 31. januarja 2022. Za morebitna pojasnila lahko interesenti pišejo na elektronski naslov SDD (odbor@dobrodelno.it).