Nova odredba za odstrelitev medvedke Jj4

Predsednik avtonomne pokrajine Trento Maurizio Fugatti je sinoči izdal novo odredbo za odstrelitev medvedke Jj4. Proti njej bo združenje proti vivisekciji LAV, kot v primeru pretekle odredbe, vložilo priziv na deželno upravno sodišče iz Trenta. Kot smo poročali, so sodniki prvo odredbo zamrznili, zamrznitev pa bo trajala do 11. maja, ko bo na deželnem upravnem sodišču iz Trenta potekala obravnava.

Medvedko Jj4, ki je v začetku aprila v gozdu v kraju Caldes v avtonomni pokrajini Trento ubila 26-letnega tekača Andreo Papija, so 18. aprila ulovili v cevno past in jo nato zaprli v center za živali Casteller. V novi odredbi med drugim piše, da je iz preventivnih razlogov zaradi javne varnosti in zdravja utemeljena odstrelitev živali, ker bi bilo vsakršno tveganje, da bi slednja lahko spet prišla v stik s človekom, tudi med morebitnim prevozom, neopravičljivo.