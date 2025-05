Nova predsednica ISK je Vida Rucli

Nova predsednica Inštituta za slovensko kulturo je Vida Rucli, kulturna delavka in članica kolektiva Robida, ki deluje v Topolovem. Tako je vodstvo, ki so ga člani inštituta izglasovali na nedavnem občnem zboru, sklenilo na prvi seji. Podpredsednica ISK ostaja Živa Gruden, ki je na tem položaju bila tudi pred občnim zborom, ko se je s predsedniškega mesta poslovil Giorgio Banchig.

V novem vodstvu ISK, ki poleg vodenja Slovenskega kulturnega doma v Špetru skrbi tudi za tamkajšnji krajinski in pripovedni muzej SMO, so – poleg predsednice Vide Rucli in podpredsednice Žive Gruden – še Cecilia Blasutig, Katja Canalaz, Luisa Cher, Jole Namor in Margherita Trusgnach.