Novorojenček se je rodil kar v avtu

V parkirišču videmske bolnišnice Santa Maria della Misericordia se je danes ponoči okrog 1.30 rodil novorojenček. Bodoča starša sta se srtedi noči odpravila od doma in s telefonskim klicem obvestila dežurno osebje na prodniškem oddelku o njunem prihodu. Ko sta prispela v parkirišče, sta se zavedla, da je porod že v teku. Na mesto je nemudoma priskočilo na pomoč bolnišnično osebje z dvema reševalnima voziloma. Medicinske sestre in babice so mamici pomagale pri porodu, do katerega je prišlo kar v avtomobilu. Po rojstvu, so novorojenčka in mamo prepeljali v notranjost bolnišnice, kjer je zdravstveno osebje potrdilo, da je z obema vse v najlepšem redu.