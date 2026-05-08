Ob 50-letnici potresa Bocelli zapel v Guminu

Veter je angel in vrag. V četrtek pod večer je odrinil oblake, ki so čez dan s plohami oblivali Gumin in ogrožali koncert Andree Bocellija. Nato je izstavil račun: na prostrano zelenico vojašnice Goi Pantanali je zasejal hlad, pogojeval akustiko ter nemalokrat odnesel odmev tenoristovega glasu proti Malemu Karmanu, vzpetini nad krajem, ki ga je pred 50 leti uničil potres.

Bocelli se je obletnice spomnil tik pred zaključkom koncerta. »Hvala iz srca, ker ste me želeli tu,« je sklenil kratko misel, da je počaščen, ker nastopa pred ljudmi, ki so se po veliki tragediji izkazali s prenovo in odpornostjo. Drugega ni rekel, ne prej ne kasneje. Samo pel je, čeprav v manjšem obsegu kot na dosedanjih nastopih v okviru svetovne turneje ob 30-letnici plošče Romanza. Velikega zaključka z Nessun dorma ni bilo.

Brez vaje in biserov

Občinstvo – Dežela Furlanija Julijska krajina navaja, da je bilo 15.000 ljudi – ni slišalo niti skladb Vivo per lei in Miserere, ki spadata v trojček najbolj prepoznavnih skladb s prelomne kompilacijske plošče. Od Gumina se je 67-letni tenorist poslovil le s Con te partirò, s katero je leta 1995 osvojil 4. mesto na sanremskem festivalu in začel polet k svetovni slavi. Zakaj so umanjkali dragulji, najbrž piše v vetru.

Zaradi njega, ki je v sunkih vel skozi celo uro in pol koncerta, je toskanski zvezdnik opazno trpel. Vse se je zibalo, tudi nekajmetrski viseči zvočniki ob odru. Pa še šumelo je. Preštevilni prižgani mikrofoni so na trenutke ujeli, tudi česar ne bi smeli, na primer komunikacijo med odrskim osebjem.

Je pa treba dodati, da je zaradi popoldanskega dežja odpadla tonska vaja in ob osmih, ko naj bi se vse začelo, so delavci še sušili oder. Nanj je Bocelli stopil z 20-minutno zamudo, odet v vijoličasto suknjo in prostran svilen šal, ki si ga je ves čas potiskal k vratu in prsom. Zapel je arijo Di quella pira iz Verdijevega Trubadurja, nato Addio fiorito asil iz Puccinijeve Madame Butterfly in se umaknil. Oder je večkrat prepustil drugim pevcem, ki so ob spremljavi širnega orkestra Filarmonica italiana pod vodstvom Marcella Rote oblikovali večer.