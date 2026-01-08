Ob desetletnici smrti o Giuliu Regeniju tudi na velikem platnu

Desetletnice smrti mladega raziskovalca Giulia Regenija, ki se je rodil v Trstu in živel v Fiumicellu na Videmskem, se bodo v Italiji spomnili tudi z dokumentarcem. Film z naslovom Giulio Regeni - Tutto il male del mondo (Giuio Regeni - Vse zlo sveta) pod okriljem produkcijske hiše Fandango podpisuje režiser Simone Manetti. V kinodvoranah ga bodo predvajali 2., 3. in 4. februarja. Predpremiero pa bo v furlanskem kraju, kjer je Regeni živel doživel 25. januarja, se pravi točno deset let, potem ko je izginil v Kairu.

Razkrite odgovornosti in zamolčana dejstva

S filmom so hoteli prispevati k iskanju resnice v primeru mladega raziskovalca, ki so ga med 25. januarjem in 3. februarjem 2016 ugrabili, mučili in umorili v Egiptu. Dokumentarec s pomočjo družine Regeni in odvetnice Alessandre Ballerini rekonstruira ozadje njegove smrti. V ospredje postavlja tudi proces, s katerim so hoteli priti primeru do dna ter razkriva odgovornosti, opustitve dolžnosti ter zamolčana dejstva.

Družina Giulia Regenija je poudarila, da upa, da bo dokumentarec pomagal širši javnosti približati njen dolgotrajen boj za resnico in pravico ter vso grozo, ki so jo doživeli, a obenem tudi ideale, ki so jo vodili na naporni poti. »Upamo, da bo zavedanje o 'vsem zlu sveta', ki se je zgrnilo nad nami, pripomoglo k temu, da se takšna dejanja težje ponovijo – čeprav vemo, da se to pogosto nekaznovano dogaja številnim Giulijem in Giuliam po svetu,« so še dodali.