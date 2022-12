Koprski policisti so sinoči ob 18.30 v naselju Tuniši, pri Pregari, ob meji s Hrvaško, ustavili kombi volkswagen transporter. Za volanom je sedel 35-letni državljan Poljske. Policisti so ugotovili, da nezakonito prevaža 6 državljanov Iraka, ki so mejo prečkali brez dokumentov. Postopki še potekajo.

Policisti so sicer na območju Policijske uprave Koper v zadnjih 24 urah obravnavali 44 nezakonitih prehodov državne meje.