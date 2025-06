Ob močnih nevihtah v FJK padala do 10 centimetrov debela toča

Močne nevihte so sinoči od severozahoda dosegle FJK. Najhuje je bilo zlasti na Pordenonskem in na območju med Pordenonom in Vidmom. Padala je debela toča, ponekod so izmerili njeno debelino 10 centimetrov. Poškodovanih je bilo več avtomobilov, objektov in kmetijskih površin. Škodo še ocenjujejo. V FJK so se sinoči in v prvem delu noči pojavljale močne nevihte tudi z nalivi in posledičnimi poplavami ter okrepljenim vetrom. Veter je zlasti ob deželni cesti št. 14 med krajema Varmo in Fiumicello in drugod na Videmskem ter v Gradišču in Krminu polomil več vej in dreves, gasilci so bili na delu več ur. V Palmanovi in Romansu je močan veter tudi poškodoval nekaj streh ter drogov javne razsvetljave. Na Tržaškem in Goriškem so se povečini pojavljali nalivi, mestoma je padala manjša toča. Ob 23. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v Trstu namerila najmočnejši sunek vetra 78 kilometrov na uro, nato je zapihala šibka do zmerna burja.