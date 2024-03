Ob pozitivnih rezultatih pozornost za dobrobit skupnosti

Rast, stabilnost in pomoč lokalnemu okolju. S temi besedami pri Zadružni kraški banki Trst Gorica zadovoljno povzemajo delovanje v letu 2023, v katerem – tako poudarjajo – je finančna ustanova dosegla odlične rezultate. S prvimi poudarki pozitivnih rezultatov je vodstvo ZKB opozorilo v četrtek, podrobne podatke, ki kažejo na rast obsega poslovanja, števila komitentov in članov ter stabilnosti banke, bo njen upravni odbor predstavil na občnem zboru v prvi polovici maja letos.

»Bilanca 2023 je sad preudarnih odločitev in uspešnega dela kolektiva. Ponosni smo predvsem na to, da smo lahko pomagali družinam in podjetjem iz lokalnega okolja pri uresničevanju njihovih ciljev. Z našimi 14 poslovnimi enotami od Milj do Štandreža ostajamo zanesljiv partner za naše komitente in člane, kar nam daje spodbudo za prihodnost,« je komentirala izvršna direktorica ZKB Trst Gorica Emanuela Bratos.

»Naš glavni cilj in osnovno vodilo ostaja dobrobit skupnosti, v kateri delujemo,« je poudaril predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič. Po njegovih besedah je banka lani preko sponzorstev in donacij podprla kar 216 projektov in jim namenila 375.000 evrov. Gre za dogodke in projekte s področja športa, kulture, ekologije, izobraževanja in humanitarnosti, ki bogatijo življenje ljudi v lokalnem okolju in prispevajo k njegovem razvoju.

