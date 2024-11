Občutno hladneje bo zlasti podnevi in v gorah

Medtem ko se bo do vključno nedelje nadaljevalo stanovitno in povečini sončno vreme ob razmeroma visokih dnevnih temperaturah in visokih temperaturah v gorskem svetu ter nizkih nočnih temperaturah v nižinah, se bo vremenska slika v začetku prihodnjega tedna spremenila. Od severovzhoda se bo našim krajem približalo hladno višinsko jedro, ob katerem se bo ozračje ohladilo in se bo burja okrepila. Nad severnim Sredozemljem bo, kot kaže, tudi nastalo ciklonsko območje, zaradi česar se bodo ponekod tudi pojavljale padavine.

Do nedelje bo sicer že iz dneva v dan rahlo hladneje. Burja se bo jutri in v nedeljo nekoliko okrepila.

Od ponedeljka, ko bo na vreme pri nas vplivalo hladno višinsko jedro, ki se bo približalo od severovzhoda, se bo burja okrepila in se bodo temperature spuščale. Nekaj dni bo prevladovalo bolj oblačno vreme, ponekod se bodo pojavljale občasne padavine. Možnost bo po zdajšnjih izračunih občasno, predvidoma v sredo, nekoliko večja v južnejših predelih Slovenije in manjša v FJK. Padavinski pas pa bo odvisen od lokacije ciklona, ki je za zdaj še nekoliko negotova.

V nižinah, kjer trenutno zaradi temperaturnega obrata že povečini beležimo razmeroma mrzle noči, bo ohladitev najbolj zaznavna v dnevnih urah, ko se živo srebro povečini v FJK ne bo dvignilo nad 10 stopinj Celzija, v Sloveniji pa predvidoma do okrog 5 stopinj Celzija ali le rahlo višje. Občutek mraza bo povečevala tudi burja. Najnižje nočne temperature se ne bodo bistveno spremenile ali bodo rahlo nižje od zdajšnjih. Temperaturna sprememba pa bo zelo občutna v gorah, kjer se trenutno zadržuje za ta čas zelo topel zrak.