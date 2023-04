Ob včerajšnjem močnem deževju je ponekod prišlo do težav. V Benečiji in na Videmskem, kjer so bile padavine najmočnejše in je krajevno padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, so se sprožili posamezni usadi. Prostovoljci civilne zaščite so med drugim posredovali v Fojdi in Podutani, kjer sta usada ogrožala varnost voznikov.