Objavljen razpis za subvencionirano bivanje slovenskih študentov

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je danes na portalu eVŠ objavilo razpis za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov za študijsko leto 2025/2026. Skupaj je razpisanih 12.232 mest za subvencionirano bivanje, prošnja za sprejem in podaljšanje bivanja pa se lahko odda od 1. julija.

Ministrstvo je za prihodnje študijsko leto skupaj razpisalo 12.232 mest za subvencionirano bivanje, od tega za sprejem 4769 in 7432 za podaljšanje bivanja, ter 31 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito.

Razpisa za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito in s statusom osebe z začasno zaščito v študentskih domovih sta objavljena na spletnih straneh študentskih domov.

Višina subvencije v študijskem letu 2025/2026 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 38,92 evra (27,8 evra), v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 100,64 evra (lani 32).

Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na tej povezavi in sicer od 1. julija, s tem da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni tisti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta. Prav tako je treba prošnjo za podaljšanje oddati na spletnem portalu eVŠ od 1. julija do najpozneje 18. avgusta.