Oborožen rop v koprski menjalnici

Koprski policisti iščejo moškega, ki je včeraj okrog 18.15 oropal menjalnico v središču Kopra, na Pristaniški ulici. Vse, ki bi imeli informacije o storilcu ali tem kaznivem dejanju, prosijo, naj jih sporočijo na interventno številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200.

Kaznivega dejanja je osumljen moški, star približno 60 let, suh, oblečen v svetlo modro srajco z dolgimi rokavi, svetlo zelene kratke (kapri) hlače in bež baseball kapo brez napisov.

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper je bil obveščen o ropu menjalnice v središču Kopra včeraj ob 18.15. Policisti in kriminalisti so na kraju opravili ogled pri čemer so ugotovili, da je neznani moški z uporabo pištole prisilil tam zaposlenega, da mu izroči denar. Odnesel je več tisoč evrov. Pri ropu nihče ni bil poškodovan.

Policisti so takoj po dogodku v ožji okolici kraja kaznivega dejanja izvajali ukrepe za izsleditev storilca, vendar ga še niso izsledili.