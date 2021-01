Od cepiva do šolotožja

»Utopično bi si bilo predstavljati, da bo leto, v katerem smo vsi postali ljubiteljski epidemiologi, dalo na izbiro besedje, ki se ne bo tikalo teme, ki se na nas zgrinja kot nočna mora, iz katere se ne moremo zbuditi,« so zapisali pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ob napovedi že tradicionalnega glasovanja za besedo leta 2020. Leta, ki so ga nekateri poimenovali kar »neleto«. Glasovanje se je začelo včeraj in je odprto do 11. januarja pet minut do poldneva, točno opoldne pa bo znana beseda, ki je zaznamovala minulo leto. Hkrati bodo naznanili tudi zmagovalno kretnjo leta, katere izbor poteka pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenija.

Besede, ki so si prislužile kandidaturo, so neizogibno povezane z epidemiološko situacijo. Deseterica izbrank, kateri so dodali še Delovo besedo leta, je bolj ali manj povezana s pandemijo, zapiranjem javnega življenja, zdravljenjem koronavirusne bolezni, šolanjem na daljavo ipd. Te so: cepivo, karantena, kolesarjenje, mehurček, pozitiven, predihovalnik, rahljanje, šolotožje, zoom, 14 dni in že omenjeno neleto.