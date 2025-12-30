Od petka prve padavine, v nedeljo ohladitev

Prvi dan v letu bo v FJK, kot poročamo posebej, še delno sončen, čez dan bo postopno že več oblačnosti. Od petka bo več vlage in oblakov, občasno se bodo ponekod pojavljale prve rahle padavine. Topleje bo. V soboto in nedeljo se bodo, kot kaže, padavine okrepile. V nedeljo bo proti nam postopno začel pritekati hladnejši zrak.

Nad osrednjo Evropo se bo spustila obsežna višinska dolina z mrzlim arktičnim zrakom, ki bo vplivala zlasti na vremensko dogajanje onstran Alp, obrobno in posredno pa tudi pri nas. Nad severnim Sredozemljem bo nastal ciklon. V gorah bo v soboto povečini snežilo, v nižinah FJK pa deževalo. V nedeljo bo zapihala močna burja in bo začel pritekati hladnejši zrak. Meja sneženja se bo spuščala. Po zdajšnjih izračunih kaže, da bi v nedeljo čez dan lahko v FJK snežilo tudi na Kraški planoti in morda še nižje. Od ponedeljka se bo vreme izboljšalo in bo hladneje.