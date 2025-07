Ohridsko jezero skrivalo ostanke 8000 let stare skupnosti

Ekipa albanskih in švicarskih arheologov je na dnu Ohridskega jezera odkrila ostanke lovske in poljedelske skupnosti, ki naj bi živela 8000 let nazaj. Lahko bi šlo za najstarejšo naselbino v Evropi. Raziskovalci so okoli tri metre pod vodo odkrili lesene stebre, živalske kosti, orodje, bakrene predmete in keramiko s podrobnimi rezbarijami.

Po šestih letih izkopali le odstotek najdišča

Na najdišču, kjer je morda živelo okoli sto ljudi, so doslej zbrali več kot tisoč vzorcev lesa. Kot domnevajo, se naselbina razprostira na približno šestih hektarjih, vendar so po šestih letih raziskovanja izkopali le okoli odstotek najdišča. Arheolog Adrian Anastasi iz Albanskega inštituta za arheologijo je napovedal, da bodo za raziskavo celotnega najdišča potrebna desetletja. Na podlagi njihovega načina življenja, prehranjevanja, lova, ribarjenja in grajenja svojega naselja je bila skupnost za tisti čas po oceni Anastasija zelo razvita.

Ohridsko jezero, najstarejše evropsko jezero, ki meji med Albanijo in Severno Makedonijo, je tudi uvrščeno na Unescov seznam naravne in kulturne dediščine.