Okuženi tudi slovenski poslanci in tuji turisti

V Ljubljani in v celi Sloveniji močno odmeva afera z okuženo vodo v veleblagovnici Maximarket in v nekaterih tamkajšnjih javnih lokalih. Prebavne težave med strankami lokalov in osebjem veleblagovnice so zaznali že v začetku prejšnjega tedna, vzorčenje vode je pokazalo, da je voda onesnažena z bakterijo E.coli, ki je zanesljiv indikator fekalnega onesnaženja. Uradnih podatkov o zbolelih ni, mediji poročajo o številu vsaj 350 ljudi s prebavnimi motnjami, morda pa jih je celo več, saj okužbo vsi niso prijavili pristojnim zdravstvenim ustanovam.

Med njimi so poslanci državnega zbora (podpredsednica Nataša Sukič je to priznala pred mikrofoni), zaposleni na osrednjem sedežu NLB ter ministrstvih za zunanje in evropske zadeve. Menda se je okužilo tudi vsaj dvajset tujih turistov. Med obolelimi je tudi Pavel Rupar, predsednik stranke Glas upokojencev, ki je zaradi tega odpovedal sredin shod upokojencev pred parlamentom. Rupar je moral poiskati zdravniško pomoč.

Ljubljansko javno podjetje Voka Snaga je za medije pojasnilo, da so razmere sedaj pod nadzorom. Za zdaj ni znakov, da bi bil onesnažen tudi mestni javni vodovodni sistem kot tudi ne voda v sosednjih stavbah Maximarketa. Dezinfekcija je v polnem teku, niso pa še znani vzroki vzroki fekalnega onesnaženja vode.