Opit voznik huje poškodoval pešca in odpeljal s kraja nesreče

Policisti so bili v četrtek zvečer obveščeni o prometni nesreči v Logatcu, v kateri sta bila udeležena pešec in voznik osebnega vozila. Ugotovili so, da je voznik pod vplivom alkohola pri rdeči luči zapeljal v križišče, trčil v pešca, ga ob tem huje poškodoval, nato pa odpeljal s kraja nesreče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Po ugotovitvah policije je voznik osebnega vozila zapeljal v križišče pri rdeči luči na semaforju in zavijal levo, kjer je trčil v pešca, ki je prečkal vozišče.

Povzročitelj se je, potem ko je odpeljal s kraja nesreče, tja vrnil. Policisti so z njim opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel voznik 0,96 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.

Po navedbah PU Ljubljana so policisti vozniku odredili strokovni pregled. Dodali so, da zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.