Nedelja, 17 avgust 2025
Iskanje
Kronika

Padla kakih sto metrov po pobočju

Do nesreče je prišlo na markirani planinski poti Tolminske Ravne-Spodnji Kal

Spletno uredništvo |
Tolmin |
16. avg. 2025 | 15:41
    Padla kakih sto metrov po pobočju
    Prizorišče nesreče (LETALSKA POLICIJSKA ENOTA)
Dark Theme

Včeraj ob 11.21 so bila policija obvestili, da je med planino Razor in planino Kal padla in se poškodovala 64-letna pohodnica, poročajo Primorske novice. Do nesreče je prišlo na markirani planinski poti Tolminske Ravne-Spodnji Kal, na 1507 metrov nadmorske višine.

Na kraju so ugotovili, da se je pohodnica pri stopanju čez korenine podrtega drevesa na poti z nogo zataknila v korenino, izgubila ravnotežje in padla po pobočju. Padla je približno sto metrov po pobočju z mehkejšo podlago. Pri tem je utrpela hude poškodbe (sum na zlom gležnja ) ter odrgnine po telesu. Policija je tujo krivdo izključila. Kasneje so poškodovanko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi stanja omenjene planinske poti bo policija obvestila tudi pristojne na Planinski zvezi Slovenije.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: