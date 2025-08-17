Padla kakih sto metrov po pobočju

Včeraj ob 11.21 so bila policija obvestili, da je med planino Razor in planino Kal padla in se poškodovala 64-letna pohodnica, poročajo Primorske novice. Do nesreče je prišlo na markirani planinski poti Tolminske Ravne-Spodnji Kal, na 1507 metrov nadmorske višine.

Na kraju so ugotovili, da se je pohodnica pri stopanju čez korenine podrtega drevesa na poti z nogo zataknila v korenino, izgubila ravnotežje in padla po pobočju. Padla je približno sto metrov po pobočju z mehkejšo podlago. Pri tem je utrpela hude poškodbe (sum na zlom gležnja ) ter odrgnine po telesu. Policija je tujo krivdo izključila. Kasneje so poškodovanko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi stanja omenjene planinske poti bo policija obvestila tudi pristojne na Planinski zvezi Slovenije.