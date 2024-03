Partnerko in ljubimca nameraval ustreliti

Videmski policisti so na cestninski postaji Videm jug ustavili in aretirali 31-letnega državljana Pakistana, ki je v jopiču skrival pištolo. Z njo je nameraval ubiti svojo partnerko in ljubimca, potem ko je po ogledu videoposnetka ugotovil, da sta skupaj spolno občevala. Menil je, da je par očrnil njegov ugled, zato si je od pajdaša priskrbel pištolo beretta 22-milimetrskega kalibra, z namenom da bi ju ustrelil. Policisti so mu prišli na sled tudi zaradi drugih kaznivih dejanj, pri čemer so ugotovili njegove zle namene in so ga začeli iskati. Prestregli in aretirali so tudi moškega, italijanskega državljana z bivališčem na Videmskem, ki mu je nudil pištolo. Sodnik za predhodne preiskave je zanj odredil hišni pripor, 31-letnika pa so prepeljali v zapor.