Po dogajanju na Koroškem močen val solidarnosti

Valu solidarnosti po škandalu na nogometni tekmi v Celovcu naj bi sledila konkretna dejanja. Ogorčenje je v tem delikatnem trenutku izrazila tudi Slovenija. Ministrici Tanja Fajon (zunanje zadeve) in Asta Vrečko (kultura) ter minister za Slovence po svetu Matej Arčon so obsodili dogajanje. Slednji je tudi pisal evropski nogometni zvezi Uefa. V četrtek naj bi Peršmanovo domačijo in SAK obiskala državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.

»Za nasprotnike smo bili vse drugo, razen ljudje«

Napetost je v vrstah slovenskega nogometnega kluba več kot očitna. »SAK je bil ustanovljen pred 55 leti, med drugimi od Zdravka Inzka, pozneje visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino. Vsa ta leta so bile naše tekme bolj demonstracije kot tekme,« je Primorskemu dnevniku o zgodovini kluba dejal njegov poslovodja Silvester - Silvo Kumer.

»Za nasprotnike smo bili vse drugo, razen ljudje.« SAK je igrišče pridobil šele pred trinajstimi leti, v desetletjih delovanja pa so opazili nekatere spremembe na boljše. Ne pa na dobro. »Lani jeseni smo imeli po eni tekmi tumulta, ko je nasprotnik dejal, da je le mrtev Jugo dober Jugo.« Dolgo let je tudi veljalo, da je za vsako besedo v slovenščini prišel rumeni karton.