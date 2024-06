Po kar umirjenem koncu tedna ponedeljek že s splošnim rumenim opozorilom

Konec tedna bo pod okriljem severnoafriškega anticiklona, s katerim priteka zlasti v višjih slojih ozračja toplejši in bolj stanoviten zrak, kar umirjen. Prevladovalo bo sončno vreme, v popoldanskih urah bodo ponekod lahko nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v severnih goratih predelih in ponekod v nižinah. Najvišje dnevne temperature se bodo mestoma lahko dotaknile 30 stopinj Celzija. Arso za jutri in soboto, razen za jugozahod države, v popoldanskih urah opozarja pred krajevnimi nevihtami, v nedeljo pa le za severovzhod in severozahod.

Od ponedeljka bo na vreme pri nas vplivala višinska dolina nad severnoevropskimi državami, ki bo segala do južnega Sredozemlja in bo z južnimi tokovi preusmerjala proti nam vlažen zrak. Nestanovitnost se bo spet občutno povečala. Več dni bo ob občasnih premorih z delno jasnino nastajala spremenljiva oblačnost in se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Arso je za ponedeljek za vso državo objavil rumeno opozorilo zaradi krajevnih neviht. Najdlje bo trajalo na jugozahodu, se pravi, da v krajih, ki mejijo s FJK, in sicer od 3. do 23. ure.