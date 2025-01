V Sežani so policisti v nedeljo okoli 16.30 obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Z ogledom so ugotovili, da je 62-letni domačin z avtomobilom zaradi nepravilne vožnje trčil v kar šest parkiranih vozil. Vzrok za takšno nerodnost je pokazal alkotest, ki je nameril 0,65 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zanj bodo podali obdolžilni predlog.