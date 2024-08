Pod vplivom mamil povzročil prometno nesrečo

Koprski policisti so včeraj ob 16.06 posredovali v križišču za Sv. Katarino pri Ankaranu, kjer se je pripetila prometna nesreča. Ugotovili so, da je 40-letni državljan hrvaške izsilil prednost 45-letni voznici osebnega avtomobila, ki se je v trčenju poškodovala. Odpeljali so jo v SB Izola. Povzročitelju so odredili hitri test za droge, ki je bil pozitiven, zatem so mu odredili še strokovni pregled, ki ga je opravil v Zdravstvenem domu Koper. Sledi mu kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje.