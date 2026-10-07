Pogodba z družbo Leitner za obnovo Kanina v sklepni fazi

Pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin, južnotirolskim podjetjem Leitner, so v sklepni fazi, enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je novinarjem povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Danijel Krivec. Leitner naj bi vložil 25 milijonov evrov, od države pa pričakujejo 60 milijonov.

Občina Bovec je 15. junija objavila razpis za soinvestitorja v obnovo gorskega centra Kanin. Pred tem se je na občinskem svetu predstavilo več vlagateljev, ki so izrazili zanimanje za vstop v projekt, ponudbo pa je nazadnje oddal zgolj južnotirolski izdelovalec žičniške tehnologije Leitner, ki se je pred razpisom pojavljal kot del konzorcija Promotor.

S podjetjem Leitner zdaj po Krivčevih besedah usklajujejo zadnje podrobnosti pogodbe. V skupni projekt naj bi vložilo 25 milijonov evrov, poleg finančnega vložka pa prinaša tudi svoje znanje in izkušnje na področju žičniških sistemov.

»Po optimistični različici bi pogodbo že ta četrtek potrjevali na občinskem svetu,« je dejal Krivec.

Za izvedbo projekta bo ključna državna finančna podpora. Krivec meni, da je na projekt pozitivno vplivala tudi menjava vlade. »Od države pričakujemo 60 milijonov evrov. Če dodamo še prispevek Leitnerja, je to 85-milijonska investicija. Če bo treba še kaj dodati, se bo iskalo še druge zunanje finančne vire, nenazadnje pa lahko tudi občina v določenem segmentu kaj prispeva,« je dejal.

Pismo o nameri, ki ga je vlada Roberta Goloba potrdila lani, je sicer predvidevalo do 30-milijonski vložek države.

Medtem se zaključuje tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Rok je bil že pred časom podaljšan do 12. decembra. Kot je pojasnil Krivec, so se postopki zavlekli zaradi dodatnih okoljskih presoj.

Poleti so morali tako pripraviti dodatne študije zaradi presoje habitatov, zahtevana je bila tudi presoja krasoslovja oziroma nekaterih vstopnih jam na tem območju. Po njegovih besedah so študije zdaj zaključene, okoljsko poročilo, ki je del postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, pa naj bi bilo na ministrstvo vloženo v prihodnjih 14 dneh.