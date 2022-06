Pogrešanega so našli, a bilo je prepozno

V torek se je 72-letni Alfio Cella v zgodnjih večernih urah z avtom odpravil proti izviru Aghe Paradis, da bi tam napolnil nekaj steklenic vode. Ker se do 23. ure ni vrnil domov v Tolmeč, kjer je živel, so svojci obvestili gorske reševalce in jih napotili v Občino Verzegnis na območje izvira.

Tam so reševalci našli avtomobil pogrešanega, v prtljažniku so bile prazne steklenice. Okrog 2. ure ponoči so na robu nekega prepada našli ključe avtomobila in nahrbtnik Alifa Celle. Spustili so se v prepad, kjer so našli ležečega 72-letnika, za katerega je kazalo, da je še dajal znake življenja. Poklicali so reševalni helikopter, ko pa je ta prišel, je bil Cella že mrtev. Truplo so s helikopterjem odpeljali v dolino.