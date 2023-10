Pogrešanega turista iskali na Čukli in v njenih globokih breznih

Iskalna akcija pogrešanega 55-letnega nemškega turista Thomasa Antoniusa Cressa, ki je bil od 25. avgusta 2023 nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu in so ga nazadnje opazili v soboto, 26. avgusta v dopoldanskem času, ko se je nato za njim izgubila vsakršna sled, so včeraj iskali pod vodstvom Policijske postaje Bovec na Čukli, 1767 metrov visoki gori na Bovcem ter pobočjem Rombona.

Glede na dodatno pridobljene podatke se je namreč pogrešani nemški državljan v drugi polovici meseca avgusta gibal na območju Čukle. Pri iskanju je tudi tokrat sodeloval helikopter Letalske policijske enote, ki je na zahteven visokogorski teren prepeljal pripadnike gorske policijske enote PU Nova Gorica in PU Kranj, gorske reševalce GRS Bovec in člane Jamarske reševalne službe Slovenije. Preiskali so skalne podore in škraplje. člani jamarske reševalne službe pa so pregledovali predvsem tamkajšnja globoka brezna. Policisti gorske policijske enote so na policijskem helikopterju preleteli celotno območje iskanja. Kljub velikim prizadevanjem pa žal, pogrešanega nemškega državljana niso našli.

V preteklih tednih so pri iskanju pogrešanega nemškega državljana sodelovali tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so širše območje v bovški občini (obrežje reke Soče, številne sprehajalne in druge gozdne poti, območje slapa Boka...) pregledovali tudi s pomočjo policijskega drona.