Poljski predsednik Duda za ohranjanje spomina na grozodejstva

Na območju zloglasnega nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau so se danes začele slovesnosti ob 80. obletnici osvoboditve taborišča. Poljski predsednik Andrzej Duda je ob začetku poudaril, da so Poljaki danes varuhi spomina na grozodejstva, storjena v taborišču, in zagotovil, da bo Poljska še naprej ohranjala spomin nanje.

»Mi Poljaki, na ozemlju katerih sta bila pod okupacijo nacistične Nemčije zgrajena ta industrija iztrebljanja in koncentracijsko taborišče, smo danes varuhi spomina,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Duda. Zagotovil je, da si bo Poljska poleg ohranjanja spomina na zločine še naprej prizadevala tudi, da svet nikoli več ne bo dovolil takšnih grozodejstev.

Poljski predsednik je prav tako ob začetku slovesnosti v spremstvu nekdanjih taboriščnikov položil venec k zidu smrti, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Taborišče smrti Auschwitz-Birkenau velja za trajen opomnik na holokavst, v okviru katerega je nacistična Nemčija med drugo svetovno vojno sistematično pobila šest milijonov evropskih Judov. V taborišču, ki je od junija 1940 do januarja 1945 delovalo blizu mesta Oswiecim na jugu okupirane Poljske, je od več kot 1,3 milijona zaprtih umrlo 1,1 milijona ljudi, večinoma Judov.

Med žrtvami so bili tudi Poljaki, Romi, Sovjeti in ljudje drugih narodnosti, med njimi več kot 1300 Slovencev. Taborišče je nato 27. januarja 1945 osvobodila sovjetska Rdeča armada.

Od leta 1947 na območju deluje spominski muzej, kjer danes poteka slovesnost ob 80. obletnici osvoboditve taborišča. Nje se udeležuje okoli 3000 gostov, med katerimi so številni državni voditelji, ministri in kronane glave. Prišlo je tudi več deset nekdanjih taboriščnikov.

Iz Slovenije se slovesnosti udeležuje predsednica države Pirc Musar z delegacijo. Del te je tudi predstavnik ukradenih otrok, ki so preživeli nemška prevzgojna taborišča, Janez Žmavc in nekdanja taboriščnica Mira Lipičar.