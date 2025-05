Ponudili koordinate, ki naj nas usmerjajo v tem turbulentnem obdobju

V nedeljo je padel zastor nad 21. izvedbo festivala Vicino/Lontano, ki je imel v ospredju ključno besedo »scarti« v vseh pomenskih odtenkih, ki jih ta izraz premore v italijanskem jeziku. Govor je bil o vsem, kar ostaja v obrobju in je v neoliberalnem kapitalizmu zavrženo, ker ni funkcionalno profitu. To so odrabljeni predmeti a tudi ljudje, ki so pahnjeni na družbeno obrobje. Na mednarodni ravni se to dogaja celim narodom, na primer Palestincem, ki so bili na festivalu v ospredju vse od otvoritvenega večera pa do sobotnega slavnostnega večera, ko so letošnjo literarno nagrado poimenovano po novinarju Tizianu Terzaniju izjemoma podelili dvema novinarjema iz Gaze v spomin na 219 kolegov, kolikor je bilo do zdaj tam ubitih medijskih delavcev.

Organizatorji po so besedi »scarto« dali tudi pozitivnejši prizvok v pomenski niansi, ki namiguje na nepredviden odklon, zamenjavo smeri v toku zgodovinskega dogajanja. Festival je ponudil več kot sto dogodkov z več kot 200 vrhunskih italijanskih in evropskih intelektualcev, med katerimi so bili novinarji, pisatelji, sociologi, antropologi, politologi, pravniki, znanstveniki.

Značilnost in kvaliteta videmskega festivala je poglabljanje tudi v najbolj neugodne kritike danemu družbenemu redu s ciljem iskanja novih interpretacijskih ključev za dojemanje sodobnosti. Skupni imenovalec je bil iskanje miselnih opornih točk sredi viharnega obdobja tranzicije: v geopolitiki smo sredi prehoda iz unipolarne globalizacije v novo, domnevno multipolarno ureditev, za katero pa še ne vemo, kakšna bo; v politiki se razkrajajo liberalne demokracije in uveljavljajo novi avtoritarizmi tako z Donaldom Trumpom v ZDA kot z uveljavljanjem fašističnih in nacističnih desnic po Evropi; na znanstveno-tehnološkem področju doživljamo prehod v čas, ki ga bo v dobrem in slabem zaznamovala umetna inteligenca. Vse te spremembe nas plašijo, odzivamo se neracionalno, včasih panično.

Videmski festival je ponudil nekaj koordinat, ki naj bi nas usmerjale v tem turbulentnem obdobju. Množični odziv je pokazal, koliko je ta potreba občutena. Za glavne dogodke so bila prizorišča do kraja zasedena, ljudje so potrpežljivo stali v dolgih čakalnih vrstah, naravnost rekorden pa je bil odziv spletnih skupnosti, saj je festival zapustil sled v več kot 3 milijonih in 200 tisoč stikih na družbenih omrežjih ter v več kot 350 tisoč obiskih uradne spletne strani prireditve.