Poškodovani v požaru v Severni Makedoniji se bodo zdravili tudi v Sloveniji

Slovenija bo po požaru v nočnem klubu v Severni Makedonij prejela do štiri poškodovane s hudimi opeklinami. V državo jih bodo prepeljali z zrakoplovi Slovenske vojske, je danes na dopisni seji odločila vlada. Ob prevozu pacientov v Slovenijo bo zdravstveno ekipo za spremstvo pri prevozu zagotovilo ministrstvo za zdravje. To bo usklajevalo tudi zdravstveno oskrbo v javnih zdravstvenih zavodih, so še sporočili.

Umrlo najmanj 59 mladih

V požaru, ki je v noči na nedeljo (16. marca) izbruhnil v klubu Pulse v Kočanih, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 59 ljudi, v glavnem mladih. Poškodovanih pa je bilo več kot 140 ljudi. Med temi so jih 44 že prepeljali na zdravljenje v tujino. Ogenj se je razplamtel med koncertom, domnevno so ga povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom. Lokal je deloval brez ustreznih dovoljenj.

Večina tistih, ki so izgubili življenje, je umrla v stampedu. Številni so utrpeli hude opekline in se zastrupili z ogljikovim oksidom. Preiskujejo enajst domnevnih odgovornih za požar. Po navedbah tožilstva je seznam varnostnih pomanjkljivosti zelo dolg.