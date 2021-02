Potrebovala je nekaj bolj konkretnega na področju tehnologije

V rubriki Naši v drugih okoljih predstavljamo tržaške Slovence, ki so se odpravili v širni svet: nekateri so se ustalili v različnih evropskih mestih, drugi pa so zapustili staro celino. Tokrat smo intervjuvali Giulio Leghissa, ki trenutno živi na Nizozemskem.

Giulia je po uspešno opravljeni maturi na znanstvenem liceju Franceta Prešerna izbrala študij fizike na Univerzi v Trstu. Ko je doštudirala in pridobila univerzitetno diplomo, je ugotovila, da »študij prave fizike ni bil prav zame, v smislu, da sem potrebovala nekaj bolj konkretnega, manj na področju raziskovanja in bolj na področju tehnologije«. Glede na svoje nadaljnje študijske želje je iskala različne možnosti po Evropi in nizozemski Eindhoven se ji je takrat pokazal kot ena izmed boljših opcij. Tam je torej nadaljevala svojo študijsko pot na magistrskem študiju za alternativne vire energije. »Študij je potekal povsem v angleščini, vsi masterji na Nizozemskem so v bistvu v angleščini.«

Nove študente nizozemske univerze sprejmejo na podlagi preteklega študijskega uspeha in tudi izpitov, ki so jih opravili v tujih študijskih programih. S tem, da je imela Giulia opravljene izpite iz fizike, kar ji je dalo obširno osnovno znanje, so ji odobrili študij brez dodatnih diferencialnih izpitov. So pa ji vseeno ponudili dodatne izpite, ki jih lahko študent opravi na lastno izbiro, če oceni, da je na določenih področjih znanje bolj pomanjkljivo.