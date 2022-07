Potres v Iranu terjal več smrtih žrtev

V provinci Hormozgan na jugu Irana je danes v zgodnjih jutranjih urah prišlo do plitvega potresa z magnitudo 6, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi, še več deset pa je bilo ranjenih, po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poroča iranska tiskovna agencija Irna. Po navedbah iranske državne televizije je bilo v treh potresnih sunkih, ki so stresli provinco Hormozgan na jugu Irana, ranjenih 49 ljudi. V prvem poročilu, ki ga je objavila iranska tiskovna agencija Irna, je sicer pisalo, da je bilo ranjenih 19 ljudi.

Prvi potresni sunek je nastopil okrog 2. ure zjutraj po lokalnem času, z magnitudo 6 na globini približno 16 kilometrov, je sporočila ameriška geološka služba USGS. Prvemu sta dve uri kasneje sledila še dva plitva potresna sunka z magnitudama 6 in 5.7.

Posnetki na televiziji so prikazovali številne porušene stanovanjske stavbe, predvsem v vasi Sajeh Kvoš, kjer je zmanjkalo tudi elektrike. V mestu Bandar Abas, ki je prestolnica province Hormozgan in ima približno pol milijona prebivalcev, pa so številni ljudje noč preživeli na ulicah.

Elektrike je zmanjkalo tudi na drugih območjih, denimo v približno 30 vaseh v okolici prizadetega območja. Številni ljudje so potrebovali pomoč, sicer pa so reševalne in iskalne operacije skorajda zaključene, je po navedbah državne televizije sporočil iranski Rdeči polmesec.

Po podatkih USGS je bilo žarišče potresa na območju približno 100 kilometrov jugozahodno od mesta Bandar Abas. Iran sicer leži na robu več tektonskih plošč in je območje z visoko seizmično aktivnostjo, še navaja AFP.