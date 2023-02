Potres v Turčiji in Siriji zahteval več kot 5000 življenj

V katastrofalnih potresih, ki so v ponedeljek prizadeli območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je po najnovejših podatkih umrlo več kot 5000 ljudi, od tega najmanj 3419 v Turčiji in 1602 v Siriji, so danes sporočili uradniki in zdravstveni organi obeh držav. Iskalne in reševalne akcije se medtem nadaljujejo.

Število žrtev bi lahko še naraslo, saj so mnogi ujeti pod ruševinami več tisoč porušenih stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turške in sirske ekipe za odzivanje na nesreče poročajo, da se je porušilo več kot 5600 stavb, vključno s številnimi večnadstropnimi stanovanjskimi bloki, v katerih so ob prvem potresu spali prebivalci.

V prizadete regije v Turčiji je medtem prispelo več kot 2600 reševalcev iz 65 držav. Skupaj pa so pristojni organi na to območje dostavili več kot 300.000 odej in 4100 šotorov.

Jugovzhod Turčije in severozahod Sirije je v ponedeljek ob 2.17 po srednjeevropskem času prizadel katastrofalni potres z magnitudo 7,8. Sledilo je več deset popotresnih sunkov, nato je čez štiri ure območje stresel drugi potres z magnitudo 7,5, ki je imel žarišče ravno tako na jugovzhodu Turčije.

Osrednjo Turčijo je v jutranjih urah prizadel nov potres z magnitudo 5,5 v bližini mesta Golbasi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je v ponedeljek razglasil žalovanje, ki bo trajalo do 12. februarja.

Turčija leži na enem najbolj potresno aktivnih območij na svetu. Ko je turško regijo Duzce leta 1999 prizadel potres z magnitudo 7,4, je umrlo več kot 17.000 ljudi.