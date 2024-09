Poveljnik Civilne zaščite izdal odredbo o pripravljenosti v več delih Slovenije

Ob napovedanih nalivih se lahko zaostrijo tudi hidrološke razmere, možne je poplavljanje vodotokov. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je zato izdal odredbo o pripravljenosti na območjih severne Primorske, Gorenjske, Notranjske, osrednje Slovenije, Koroške in zahodne Štajerske. Odredba bo veljala danes od 22. ure do četrtka do 22. ure.

Hidrolog iz Agencije za okolje (Arso) Andrej Golob je danes v izjavi za medije opozoril, da bodo ob nalivih, ki se bodo začeli pojavljati proti večeru, sprva hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke v zahodni Sloveniji, kasneje pa tudi drugod. Obstaja tudi verjetnost, da se hidrološke razmere še zaostrijo v primeru, da bi se najbolj intenzivne padavine pojavljale v večurnih pasovih na istih območjih, opozarja.

Golob prebivalce poziva, da so danes in v četrtek pripravljeni in previdni. V primeru, da se znajdejo na območjih poplav, jih prosi, da ravnajo samozaščitno in, da upoštevajo navodila enot za zaščito in reševanje, ki bodo prav tako v pripravljenosti.

Odredba, ki jo je izdal Šestan, določa, da uprava za zaščito in reševanje na omenjenih območjih zagotovi pripravljenost za aktiviranje vodij izpostav uprave in regijskih poveljnikov Civilne zaščite ter okrepljeno delovanje v centrih za obveščanje, v Državnem logističnem centru in regijskih logističnih centrih ter v operativi, in sicer za potrebno delovanje in podporo aktiviranim enotam in službam Civilne zaščite.

Hidrološke razmere se lahko zaostrijo tudi na območju lanskih poplav, je dodal Golob. Zaradi padavin v sosednji Avstriji pričakujejo tudi naraščanje porečja Drave in Mure, ki pa naj bi se sicer razlivali na običajnih poplavnih območjih.

Največ padavin po besedah meteorologa Blaža Štera pričakujejo v zahodni Sloveniji, kjer je tudi običajno največ dežja. Po srednji oceni meteorologov bo tam padlo od 80 do 140 litrov dežja na kvadratni meter. »Nekateri scenariji so tudi bolj pesimistični, tako da zaenkrat smo izdali oranžno opozorilo, lahko pa opozorilo glede na dogajanje, recimo v četrtek zjutraj, tudi zaostrimo,« je pojasnil.